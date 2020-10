O Paraná terá pela frente um grande desafio diante do Sampaio Corrêa, pela 16ª rodada da Série B. O jogo acontecerá no domingo (18), às 20h30 na Vila Capanema e só a vitória interessa ao Tricolor. Sem ganhar há cinco jogos, o time paranista precisa dos três pontos para seguir perto do G4.

O time é o sétimo na disputa com 23 pontos. A missão não será fácil: o adversário vem de uma sequência de seis jogos sem perder, sendo cinco deles com vitória. O Bolívia Querida é o nono, com 20.

A queda de produção do Paraná foi drástica. Na última vitória do time, na décima rodada quando venceu por 2 a 0 o Náutico, em 14 de setembro, a equipe era a vice-líder da Segundona. Depois disso, três empates, duas derrotas, incluindo uma goleada de 4 a 0 sofrida para o CSA na última rodada, e a queda brusca de posições.

“Será uma resultado muito importante para nós. Ainda não desgarramos do G4. Aconteceram alguns percalços, mas com a força do grupo vamos retomar as vitórias e sempre focar na parte de cima da tabela”, disse o lateral-esquerdo Jean Victor em entrevista para a TVPRC.

Retornos

O Tricolor contará, novamente, com o lateral-direito Paulo Henrique. O jogador cumpriu suspensão automática na última partida e retorna à equipe. A grande novidade no Paraná poderá ser o retorno do zagueiro Fabrício, fora do time há quatro jogos. O defensor precisou tratar uma lesão no joelho direito.

No ataque, Allan Aal pode promover mudanças em busca de bolas na rede. O time assinalou apenas dois gols nos últimos cinco jogos. Bruno Xavier, Andrey e Bruno Gomes podem formar o trio ofensivo. Eles começaram no banco na última rodada, mas entraram, todos ao mesmo tempo, no início do segundo tempo.

Transmissão

O jogo entre Paraná e Sampaio Corrêa terá transmissão no Sportv (exceto para o estado do Paraná) e no Premiere. Você também pode conferir os detalhes da partida no Tempo Real da Tribuna do Paraná.

Ficha técnica

Série B

16ª rodada

18/10/2020

PARANÁ x SAMPAIO CORRÊA

Paraná

Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Bruno Xavier (Gabriel Pires), Andrey (Marcelo) e Bruno Gomes (Léo Castro). Técnico: Allan Aal.

Sampaio Corrêa

Gustavo; Luís Gustavo, Joécio, Daniel Felipe e Marlon; André Luís, Eloir e Marcinho; Pimentinha, Caio Dantas e Roney (Gustavo Ramos).

Técnico: Léo Condé.

Local: Vila Capanema.

Horário: 20h30.

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP).

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Evandro de Melo Lima (SP).

