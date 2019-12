O Paraná Clube tem três retornos de jogadores emprestados, mas somente um deles deve permanecer para a próxima temporada. Andrey é o único que fica no grupo, enquanto Cristovam e Keslley vivem situações diferentes.



Andrey tinha contrato de empréstimo com o Internacional até maio, mas retornou antecipadamente e fica à disposição para se reapresentar no início de janeiro. O atacante de 19 anos fez 17 jogos entre sub-20 e sub-23 e marcou dois gols com a camisa colorada. Com a camisa paranista são 19 confrontos e três gols.



Keslley, 20 anos, era outro que ficaria emprestado pelo mesmo período ao Inter, mas retorna para o Tricolor e já vai sair. Assim como Luiz Otávio, ele foi negociado com a Tombense, do empresário Eduardo Uram, que deve ser um parceiro do clube em negociações para a próxima temporada. A possibilidade de ficar, contudo, é remota.



O atacante disputou 20 jogos pelo time gaúcho e marcou três gols. Pelo Paraná foram 12 partidas e um gol marcado. Ele e Andrey foram campeões brasileiros de aspirantes neste ano, na final contra o rival Grêmio, em Caxias do Sul. Ambos eram reservas.



Por fim, o lateral-direito Cristovam voltou do empréstimo ao Ceará, mas não deve permanecer na Vila Capanema. O atleta tem um salário acima do teto e está liberado para encontrar outro time para ser emprestado, a princípio.



Destaque de 2017, o lateral tem 34 jogos e um gol marcado pelo Tricolor. Após o acesso há dois anos, ele passou por Suwon Bluewings, da Coréia do Sul, em 2018, e pelo Vozão, nesta temporada.



Andrey tem contrato com o Paraná até o fim de 2022, enquanto Keslley tinha vínculo com o clube até a mesma data. Cristovam tem contrato até dezembro de 2020. As rescisões com o Colorado e Ceará, assim como as voltas foram publicadas no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, no último dia 12.

