O Paraná perdeu para o Red Bull Brasil por 2 a 0, na noite dessa segunda-feira (6), pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, a Copinha. Com o resultado, o grupo 6 chega embolado para a última rodada, com as quatro equipes empatadas com três pontos, mas com o Tricolor na liderança pelo saldo de gols e gols marcados.

O primeiro tempo foi de um jogo truncado e sem grandes destaques. Quem teve mais iniciativa de chegar ao ataque foi o Red Bull, mas sem grandes chances de gol, em um jogo de poucas emoções.

Já na etapa fina o Tricolor melhorou e quase abriu o placar em uma cabeçada de Castanha, mas o goleiro adversário fez uma boa defesa. O Red Bull também teve chance de abrir o placar.

Até que, aos 33 minutos do segundo tempo, ocorreu o lance crucial. Após um ataque rápido, Bruno chutou relativamente fraco, o goleiro paranista Gabriel falhou e a bola foi parar no fundo da rede.

O Paraná tentou reagir, mas quem marcou novamente foi o Red Bull. Aos 48 minutos, após a bola bater na trave, na sequência do lance Júlio César cabeceou para o fundo da rede para definir o placar.

Na última rodada o Paraná enfrenta o Velo Clube na quinta-feira (9), às 19h15. Um pouco antes, às 17h, o Red Bull enfrenta o Nacional-AM.

