O Paraná Clube deve ter dois importantes reforços para enfrentar o Oeste, nesta segunda-feira (26), às 20h, na Vila Capanema, e encerrar a sequência de sete jogos sem vencer na Série B. O goleiro Alisson e o meia Renan Bressan podem ser as principais novidades do time do técnico Allan Aal.

O arqueiro ficou de fora dos empates em 0x0 com o Sampaio Corrêa e 3×3 com o Cuiabá por conta de dores no abdômen. Porém, o jogador voltou a treinar nos últimos dias e dependerá de uma avaliação da comissão técnica para saber se terá condições de entrar em campo.

Já o camisa 10 foi poupado do duelo no Mato Grosso por conta da sequência de jogos e, consequentemente, do desgaste físico. A tendência é que ele retorne normalmente aos titulares.

Por outro lado, o zagueiro Fabrício, lesionado, segue de fora do time. Assim, Hurtado e Salazar seguem na defesa paranista mais uma vez.

Desta forma, o Tricolor deve ir a campo contra o lanterna da Série B com: Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Jeam Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Bruno Xavier, Andrey e Bruno Gomes.

