Conhecido por seu tom bem-humorado nas redes sociais, o Paraná entrou na onda de brincadeiras sobre a eleição presidencial dos Estados Unidos.

Em situação complicada na contagem de votos, mas ainda com chances de virada sobre o democrata Joe Biden, o atual presidente, o republicano Donald Trump postou nesta quinta-feira (5), em sua conta no Twiiter, um apelo para que a contagem de votos fosse encerrada, mesmo antes de todos os votos terem sido computados. “Stop the count”, escreveu Trump em letras maiúsculas.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

O suposto desespero do atual presidente rapidamente rendeu algumas piadas na rede social. E o Tricolor embarcou na onda, repostando a mensagem de Trump e comentando: “Quando eu tô ganhando de 1×0 e o juiz me vem com cinco minutos de acréscimos”.

O comentário espirituoso rendeu interações até mesmo com torcedores rivais, alguns provocando o Paraná, outros elogiando.

Quando eu tô ganhando de 1×0 e o juiz me vem com 5 minutos de acréscimos. https://t.co/jTxBLGloL9 — Paraná Clube (de 😷) (@ParanaClube) November 5, 2020

