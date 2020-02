O Paraná exibirá em seu uniforme um novo patrocinador a partir do jogo diante do Bahia de Feira-BA, nesta quarta-feira (26), pela segunda fase da Copa do Brasil. As marcas de duas empresas do Grupo Araucárias estamparão a parte de trás dos calções dos jogadores: a Luto Araucária, empresa de plano de assistência funerária familiar, do lado esquerdo; e a Memorial Parque das Araucárias, do lado direito. A empresa já tinha feito outras ações pontuais com o Tricolor em anos anteriores.

Confirmando nesta terça-feira (25) mais um patrocínio para a temporada 2020, que inclui, além da Copa do Brasil, o Campeonato Paranaense e a Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor segue na tentativa de arrecadar fundos para equilibrar a situação financeira do clube. A camisa paranista conta, atualmente, com o patrocínio da Beblue, no peito, Above, nas laterais, e Viação Graciosa, na parte inferior das costas.

O Grupo Araucárias já era parceiro do clube, mantendo placas na Vila Capanema, além de atuar com patrocínios específicos. Em 2013, por exemplo, a empresa fez uma ação pontual com o Tricolor e, na ocasião, o logotipo do Memorial Parque das Araucárias apareceu no uniforme paranista em setembro daquele ano, em plena “sexta-feira 13”, o que gerou muita curiosidade dos torcedores.

Além de estampar os calções, a empresa ampliará o número de placas da marca na Vila Capanema.

