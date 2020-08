Um duelo paranaense entre líderes da Série B. O Paraná recebe o Operário neste domingo (23), na Vila Capanema, às 11h, pela quinta rodada, buscando consolidar a boa fase que vive. O Tricolor, invicto nos quatro jogos da competição, é o primeiro colocado, com 10 pontos, mas o Fantasma vem logo atrás, com 8.

Os representantes do estado largaram na frente na Segundona. Ambos invictos, o Paraná tem um empate e três vitórias consecutivas, enquanto o time dos Campos Gerais soma dois placares igualados e dois triunfos.

+ Confira a classificação completa da Série B!

No retrospecto recente do duelo, o Tricolor tem a vantagem. Neste ano, os times já se enfrentaram pelo Paranaense, na sétima rodada da primeira fase, e o Paraná saiu vitorioso com o placar de 1 a 0. O gol foi marcado pelo meia Renan Bressan. Pela Série B do ano passado, o encontro entre as equipes resultou em duas vitórias do Tricolor, ambas também por 1 a 0.

Repetição inédita

Sem nenhuma baixa até o momento, o técnico Allan Aal, se quiser, poderá repetir a escalação, pela primeira vez na disputa. Nas rodadas anteriores, o treinador teve baixas de última hora, como a volta do atacante Gustavo Mosquito para o Corinthians, a saída do também atacante Raphael Alemão para um clube do Azerbaijão e a despedida também de Carlos Dias, vendido ao Apoel, do Chipre.

O Paraná faz um último treinamento no Ninho da Gralha no sábado (22), pela manhã, e também aguarda os resultados da última rodada de exames de Covid-19 para confirmar os titulares.

Transmissão

O jogo será transmitido pelos canais SporTV (exceto para o estado do Paraná) e Premiere. A Gazeta do Povo acompanha o jogo em Tempo Real.

Ficha Técnica

SÉRIE B 2020

5ª Rodada

23/08/2020

PARANÁ X OPERÁRIO

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony, Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires, Andrey e Bruno Gomes.Técnico: Allan Aal.

Operário: Rodrigo Viana; Sávio, Bonfim (Ricardo Silva), Reniê e Julinho; Mazinho, Marcelo, Tomas Bastos e Thomaz; Douglas Coutinho e Schumacher. Técnico: Gerson Gusmão.

Local: Vila Capanema

Horário: 11h

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Fabricio Lima Baseggio (RS)

+ Mais do Tricolor:

+ Os segredos do bom momento do Paraná Clube na Série B

+ Allan Aal espera jogo duro contra o vice-líder Operário

+ Paraná acerta contratação de volante do futebol paulista

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?