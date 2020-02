O Paraná Clube conquistou a primeira vitória dentro da Vila Capanema no último domingo (16), ao bater o Operário por 1×0. Para o técnico Allan Aal, a semana livre de trabalho foi o diferencial para o triunfo na partida que manteve o Tricolor dentro do G8 da competição.

“Nossa equipe demonstrou grande equilíbrio, conseguimos leveza no jogo de trabalhar a bola, circular e buscar o gol sem se desorganizar. Trabalhamos bem durante a semana, tiramos proveito de todos os dias”, apontou ele.

O treinador ressaltou a importância dos cinco dias de preparação para a recuperação física de alguns atletas, além do treinamento mais detalhado. Aal comentou até mesmo sobre a jogada que resultou no gol da vitória, marcado pelo estreante da noite Renan Bressan.

“Trabalhamos esse tipo de situação durante a semana. Ele (Bressan) trabalhou fazendo o triângulo e tendo mais liberdade para chegar na área”, afirmou.

Em um jogo de grande intensidade e domínio do Paraná, o comandante paranista destacou a evolução observada na equipe no posicionamento e no domínio do jogo. Para ele, o ganho de confiança com a sequência das partidas permite pensar em resultados positivos nos quatro jogos restantes e projetar uma melhor colocação dentro do Campeonato Paranaense.

O próximo compromisso do Tricolor será diante do PSTC, lanterna do Estadual com apenas um ponto. A partida será no próximo sábado (22), às 17h, no estádio Ubirajara Medeiros.

