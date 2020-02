O Paraná derrotou o Operário neste domingo (16), na Vila Capanema, pela sétima rodada do Paranaense.

A vitória por 1 a 0, com gol do estreante Renan Bressan, foi a primeira do Tricolor em casa na temporada. Antes, a equipe do técnico Allan Aal acumulava dias derrotas (Coritiba e FC Cascavel) e um empate (Cianorte).

Veja o gol da partida: