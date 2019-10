Os ingressos para o jogo do Paraná Clube contra o Londrina já estão à venda. Restam quatro jogos do Tricolor na Vila Capanema e o time quer contar com a força de sua torcida para seguir acreditando que é possível brigar pelo acesso. Por isso, a diretoria lançou valores populares para o duelo, que será na segunda-feira (28), diante do Tubarão, às 20h, válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As entradas custam a partir de R$ 15. Com 44 pontos, o time é o sétimo na tabela.

Quem estiver vestindo a camisa do Tricolor terá direito a meia-entrada em todos os setores do estádio, menos nos camarotes. As compras dos tickets poderão ser feitas na sede da Kennedy, no Big Torres, na Vila Capanema e Online por meio https://ingresso.paranaclube.com.br.

Os sócios em dia poderão levar até dois convidados pagando meia-entrada cada um, no mesmo setor. Para isso, é necessário retirar as carteirinhas “Convidado Tricolor” na Central do Sócio. Os valores dos ingressos são: R$ 30 / R$ 15 na Curva Norte, R$ 50 / R$ 25 na Reta do Relógio, R$ 60 / R$ 30 no setor Social, R$ 70 / R$ 35 nas Cadeiras, R$ 30 nas cadeiras Cativas, R$ 60 / R$ 30 Camarote e R$ 100 no Camarote Individual. Para os visitantes o preço é de R$ 30 / R$ 15.

As vendas na Kennedy acontecem, nesta sexta (25), até às 19h, no sábado das 9h às 13h e na segunda (28), das 9h às 16h. Na loja PRC/Big Torres: até às 13h e das 14h às 17h nesta sexta, e na segunda das 10h às 13h e das 14h às 16h. Nas bilheterias do estádio, até às 17h desta sexta, no sábado das 9h às 13h e no dia do jogo, das 9h até o intervalo da partida. Não serão aceitos cartões de débito nas vendas realizadas no estádio, no dia do jogo.