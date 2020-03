Os jogadores do Paraná Clube saíram na bronca com o árbitro Leonardo Ferreira Lima após o empate com o Londrina em 2×2, na noite deste domingo (1º), na Vila Capanema, pela nona rodada do Campeonato Paranaense. O capitão do Tricolor, o zagueiro Fabrício foi o mais incisivo nas críticas à arbitragem.

“Eles pensam que é palco de circo. Querem aparecer mais do que os jogadores. Não é o primeiro, é o terceiro juiz que vem aqui e faz essa palhaçada e ninguém faz nada. Atrapalha o jogo”, disse o defensor às rádios Banda B e Transamérica. O capitão reclamou, principalmente, de um cartão amarelo recebido após uma falta em Marcelinho que, de acordo com o autor do segundo gol paranista, não foi nada.

Kaio também soltou críticas ao árbitro. O volante reclamou de uma falta frontal em cima de Gustavo Mosquito, já nos minutos finais de partida, que a arbitragem entendeu como lance normal.

“Infelizmente, essa é a arbitragem de hoje. Ele viu que o braço do zagueiro foi nas costas do Mosquito e deu ombro a ombro, não existe isso”, declarou.

Após ficar na frente do placar em duas oportunidades, marcando com Renan Bressan e Fabrício, o Tricolor sofreu o empate com gols de Ruster Santos e Danilo. O resultado de empate deixou o Paraná fora da zona de classificação às quartas de final, sendo apenas o nono colocado, com dez pontos – mesma pontuação do Cascavel CR, mas o time do interior tem uma vitória a mais.

Com isso, o time de Allan Aal terá de correr atrás dos resultados nas partidas finais da primeira fase. O Tricolor recebe o União no sábado (7), às 17h, novamente na Vila Capanema. Depois pega o Toledo no dia 15 de março, às 16h, no 14 de dezembro.

“Temos dois jogos importantes agora. Hoje era para ter matado, mas faz parte também. Tivemos uma expulsão e tivemos que correr atrás. Vamos descansar e temos uma semana para buscar os três pontos no sábado”, confia o meia Renan Bressan.

