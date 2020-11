Conforme a Tribuna destacou na última semana, o Paraná possui nove jogadores com contratos próximos do fim. Com isso, alguns atletas podem se despedir antes mesmo do encerramento da Série B – programado para o final de janeiro de 2021.

publicidade

Um destes jogadores é titular absoluto da equipe e um dos grandes destaques da temporada. Trata-se do volante Jhony Douglas, 23 anos, que possui vínculo somente até o próximo dia 31 de dezembro.

De acordo com o empresário do atleta, Hélcio Alisk, a situação de Jhony Douglas segue indefinida. “Fizemos uma proposta para o Paraná há cerca de dois meses e não tivemos retorno. Vamos trabalhar enquanto temos contrato. O Jhony tem sido muito profissional e é muito grato ao clube”, disse o ex-jogador à Tribuna.

Revelado nas categorias de base do Tricolor, Jhony Douglas disputou 24 partidas em 2020 e marcou um gol. O volante está no clube há cinco anos, fez parte da campanha do acesso em 2017 e no ano passado chegou a ser emprestado ao Paysandu.

Além de Jhony Douglas, outros oito atletas possuem contrato somente até o final da temporada. São eles: os goleiros Marcos e Filipe, o lateral-esquerdo Juninho, os volantes Kaio, Luan e Gabriel Kazu, o meio-campo Michel e o atacante Marcelo.

+ Mais do Tricolor:

publicidade

+ Boleiros candidatos a vereador em Curitiba fracassam nas eleições

+ Allan Aal é confirmado como técnico do Cuiabá

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?