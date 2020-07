O Paraná encaminha um acerto com o lateral-esquerdo Jean Victor, 25 anos, que tem sido um dos destaques do Campeonato Carioca pelo Boavista. O atleta já vinha negociando com o Tricolor há algumas semanas, por conta da possibilidade da transferência de Hulk com o futebol europeu, que acabou concretizada na última terça-feira.

Revelado pelo Guarany-MG, Jean Victor acumula passagens também por Progresso-MG, Botafogo, Botafogo-PB, Oeste e Audax-RJ. Anteriormente, o lateral atuava como meio-campo.

Até o momento, o Paraná confirmou as chegadas do lateral-direito Toninho e dos zagueiros Salazar e Hurtado. No Paraná, Jean Victor chega para disputar posição com Juninho.

