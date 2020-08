Uma das principais novidades do Paraná na vitória sobre o Avaí estava no banco de reservas. O meio-campo Guilherme Biteco, xodó da torcida, foi relacionado pela primeira vez na temporada de 2020.

publicidade

No entanto, o meia ainda não fez o seu primeiro jogo no ano. O técnico Allan Aal pediu calma ao torcedor para que o atleta volte aos poucos. “O Biteco tem história no clube, mas existe um planejamento especifico para ele, por ter histórico de lesão. É carismático, a torcida gosta, mas prefiro te-lo aos poucos do que perder para o restante da competição”, disse o treinador em entrevista às rádios Transamérica e Banda B.

>> TABELA: Confira os resultados e a classificação da Série B

“O Biteco vem entendendo que o grupo precisa ser competitivo e vem evoluindo. Se tivéssemos empatando colocaria ele, pois é decisivo, por isso trouxe ele para o jogo”, completou o comandante.

Além de Biteco, outra novidade entre os relacionados foi o volante Higor Meritão, que largou como titular na partida e foi um dos destaques. O jogador chegou nesta semana ao Tricolor, após ter disputado o Paulistão pela Ferroviária.

+ Mais do Tricolor:

publicidade

+ Blog do Cristian: Vitória importantíssima para o Tricolor na Série B

+ As notas de Paraná Clube x Avaí

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?