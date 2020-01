O Paraná saiu na frente, mas foi derrotado pelo FC Cascavel, por 2×1. Na noite desta quinta-feira (30), o Tricolor recebeu a Serpente na Vila Capanema, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense, e mesmo com um jogador a mais em campo desde os 20 minutos do segundo tempo, não conseguiu reverter o placar. Com o resultado, o time paranista tem de saldo até aqui na competição um empate, duas derrotas e apenas uma vitória.

O Tricolor entrou em campo com quatro alterações em relação ao último jogo. Na lateral-direita Bruno, suspenso, deu lugar a Rafael França. Kaio teve sua primeira chance como titular, já que o volante Jhony Douglas lesionou com gravidade o joelho esquerdo. As outras duas mudanças do técnico Allan Aal foram táticas: Thiago Alves entrou no lugar de Raphael Alemão e Rodrigo Rodrigues substituiu Rafael Furtado.

Apesar de jogar em casa e precisar da reabilitação na competição, o Tricolor viu o FC Cascavel fazer um jogo de pressão desde os minutos iniciais. Aos quatro minutos, o Paraná levou um grande susto. Kaio tentou o cruzamento, mas acabou entregando para Paulo Sérgio, que dominou, driblou Alisson, mas acabou mandando por cima do gol.

Mesmo com o time do interior criando boas oportunidades, o Paraná conseguiu ser eficiente e abriu o placar. Aos 39 minutos, o Tricolor trocava passes na área. Libano tentou o corte, mas a bola espirrou em Robson e foi em direção de Raul, que deu rebote. O próprio Robson ficou com a bola e chutou cruzado, deixando o Paraná na vantagem.

Na segunda etapa, o Paraná tentava controlar o jogo, mas um pênalti de Alisson em Lucas Tocantins, que tinha acabado de entrar, mudou o panorama da partida Paulo Sérgio foi para a cobrança, Alisson deu rebote e o jogador completou para o fundo das redes.

Aos 20 minutos, Marcel, que já tinha recebido amarelo no primeiro tempo, foi mais uma vez amarelado por reclamação e, com isso, foi expulso. A torcida gritou ‘raça’ da arquibancada, mas o time não conseguir fazer valer a superioridade numérica e quem marcou foi o FC Cascavel, com Adenilson marcando para os visitantes.

Antes do gol, ainda nos minutos finais, os técnicos das duas equipes acabaram expulsos de campo por uma discussão. Por conta disso, houve uma confusão entre os reservas e a comissão técnica dos dois times.

Allan Aal acabou expulso de campo. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Próximos jogos:

02/02, Arena da Baixada: Athletico x Paraná

05/02, Nilton Santos: Palmas-TO x Paraná

08/02, Vila Capanema: Paraná x Cianorte

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 4ª RODADA

30/01/2020

PARANÁ 1X2 FC CASCAVEL

Paraná

Alisson; Rafael França, Thales, Fabrício e Juninho; Kaio (Dudu), Kazu e Robson (Rafael Furtado); Thiago Alves, Andrey (Mosquito) e Rodrigo Rodrigues.

Técnico: Allan Aal.

FC Cascavel

Raul; Libano, Afonso, Marcel e Quaresma; Duda (Arthur), Oberdan, Adenilson e Henrique; Paulo Baya (Lucas Tocantins) e Paulo Sérgio (Wesley).

Técnico: Marcelo Caranhato

Local: Vila Capanema

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Luiz Henrique De Sousa Santos Renesto

Gols: Robson, 39 do 1º, Paulo Sérgio,13; Adenilson aos 52′ do 2ºT;

Cartões amarelos: Andrey, Kaio, Robson, Kazu, Thiago Alves (PRC); Paulo Baya, Duda, Arthur (CAS)

Cartões vermelhos: Marcel e Marcelo Caranhato (CAS).; Allan Aal (PRC);

Público pagante: 1.271

Público total: 1.498

Renda: R$ 28.470,00

