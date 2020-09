Em jogo disputado, o Paraná empatou por 1 a 1 com a Chapecoense pela 12ª rodada, nesta terça-feira (29), e desperdiçou a chance de retomar a liderança da Série B. O Tricolor saiu na frente com Gabriel Pires, mas Bruno Silva buscou o empate para o Verdão do Oeste na Vila Capanema.

O resultado manteve o time paranista na vice-liderança, com 22 pontos. Já a Chape é a quarta colocada, com 19 pontos e dois jogos a menos. O próximo desafio do Paraná é na sexta-feira (02) , diante do Botafogo-SP, fora de casa.

O duelo começou com erros de passes na Vila Capanema. O Paraná tinha dificuldades para superar a marcação agressiva da Chapecoense, que pressionava a saída de bola e evitava que a equipe paranista chegasse ao ataque. O Tricolor defendia na mesma moeda e ambos se anulavam em campo.

Nessa pressão, e no erro de Bressan, a Chape quase abriu o placar. Aos 15, após vacilo do meia paranista, Anselmo Ramon acionou Paulinho Moccelin na esquerda. O atacante chutou cruzado e por pouco não marcou.

O Tricolor só finalizou aos 41 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, Andrey chegou na bola, se atrapalhou e achou Jean Victor na entrada da área. O lateral foi inteiro no lance, mas isolou.

A Chapecoense voltou melhor para o segundo tempo e precisou de apenas seis minutos para criar a melhor chance do jogo. Paulinho Moccelin recebeu pelo meio, deu uma caneta em Meritão e mandou uma bomba, exigindo uma grande defesa de Alisson.

O jogo ficou aberto e esquentou após um entrada de Ezequiel em Andrey. O lateral recebeu o amarelo, mas ficou barato.

O duelo voltou a ficar amarrado, mas, aos 32’, o gol saiu. Gabriel Pires arriscou chute pelo lado esquerdo, a bola desviou e matou o goleiro João Ricardo. 1 a 0. Aos 38, a Chape buscou o empate. Bruno Silva finalizou de longe, surpreendeu Alisson e deixou tudo igual na Vila Capanema.

Veja os gols

Um golpe de SORTE e um gol ESQUISITO marcaram o empate entre @ParanaClube e @ChapecoenseReal na Vila Capanema! 🇱🇺🏹#PRCxACF



🎥 @canalpremiere pic.twitter.com/DbcvVQsApt — Brasileirão Série B (@BrasileiraoB__) September 30, 2020

Ficha técnica

Série B

12ª rodada

PARANÁ 1 X 1 CHAPECOENSE

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado (Roberto) e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires , Andrey e Bruno Gomes (Léo Castro).

Técnico: Allan Aal.

Chapecoense: João Ricardo; Ezequiel (Locatelli), Joílson, Luiz Otávio e Alan Ruschel; Ronei (Evandro), Anderson Leite e Denner (Thiago Ribeiro); Paulinho Moccelin (Felipe Garcia), Anselmo Ramón e Aylon (Bruno Silva).

Técnico: Umberto Louzer.

Gols: Gabriel Pires, 32 do 2 º e Bruno Silva, 38 do 2 º

Cartões amarelos: Jhony Douglas e Paulo Henrique (PRC). Anderson Leite, Paulinho Moccelin, Ezequiel, Aylon e Ronei (CHAPE)

Local: Vila Capanema (Curitiba-PR)

Horário: 21h30

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Marcos Welb Rocha de Amorim (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA).

