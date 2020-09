Sofrer o empate nos minutos finais tem se tornado uma preocupação para o Paraná. Nas duas últimas rodadas, o Tricolor abriu a vantagem e deixou a vitória escapar. Contra a Chapecoense, a equipe vencia até os 39 minutos do segundo tempo quando Bruno Silva surpreendeu Alisson com um chute despretensioso de fora da área.

O lance foi semelhante ao do empate contra o Brasil de Pelotas, no último sábado (26), na rodada anterior. A diferença foi que o gol sofrido veio aos 40 da etapa final. Se tivesse vencido os dois jogos, o Tricolor teria 26 pontos e estaria na liderança da Série B. No entanto, o Paraná segue na segunda posição com 22 pontos, três a menos que o Cuiabá.

Autor do gol contra a Chape, Gabriel Pires admite a desatenção e lamenta os pontos perdidos. “É detalhe, precisamos ter mais atenção. É um ‘apagãozinho’. Estamos fazendo bons jogos, mas agora é trabalhar para melhorar”, disse o meia-atacante ao canal Premiere.

Na sexta-feira (02), o Paraná tem pela frente o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, às 21h30. O clube paulista soma 11 pontos e briga na parte de baixo da tabela.

“Não podemos tirar o pé do acelerador. Já temos que virar a página e pensar no Botafogo-SP. O objetivo principal é buscarmos o topo da tabela e nos mantermos entre os quatro melhores”, avaliou Allan Aal, técnico do Paraná.

Para o confronto, o zagueiro e capitão Fabrício é dúvida. Ele não atuou contra a Chape por conta de uma lesão no tendão sofrida contra o Brasil de Pelotas. O treinador aguarda a avaliação do departamento médico para saber se vai contar com o atleta.

