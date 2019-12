Além de atletas com contrato para 2020, o Paraná Clube tem dois jogadores emprestados que retornam com o fim desta temporada. O lateral-direito Cristovam e o meio-campista Gabriel Pires possuem vínculos, mas aguardam uma decisão da diretoria e podem ficar distantes da Vila Capanema.

Destaque no acesso de 2017, Cristovam se transferiu para o Suwon Bluewings, da Coréia do Sul, no ano seguinte. Em seu retorno, no final do passado, o Tricolor aumentou o salário e o vínculo até o final do ano que vem e o emprestou ao Ceará por um ano.

No Vozão, contudo, o lateral-direito fez 14 jogos em 2019, sendo somente seis no Campeonato Brasileiro, com duas partidas no primeiro turno e quatro no returno. Ele foi titular no empate por 1×1 com o Athletico, no último sábado (30), no Castelão.

Com um salário acima do padrão atual paranista, Cristovam pode ser emprestado novamente e o assunto será discutido a partir da próxima semana com o empresário e diretoria. O Tricolor ainda não sabe como vai pagar os salários atrasados desta temporada e tem orçamento enxuto para 2020.

Já Gabriel Pires foi emprestado em agosto para o Atlético-MG, mas com contrato somente até o final do ano. No contrato, há uma cláusula para que possa ser aumentado por mais um ano. Nesse período, o Galo ainda tem uma opção de compra, com valor não revelado.

De acordo com o diretor da base mineira, Júnior Chávare, em entrevista ao GloboEsporte.com, a ideia é manter o atleta no elenco sub-20 e, dependendo da avaliação da comissão técnica do profissional, ser utilizado no elenco principal do clube.

Outros empréstimos

Além da dupla, o Paraná tem mais três jogadores emprestados. Os atacantes Andrey e Keslley, campeões brasileiros no sub-20 pelo Internacional, ficam no Colorado até o final maio de 2020. O lateral Vitinho tem vínculo com o Grêmio até o fim de agosto do ano que vem.

Andrey continua no Internacional. Foto: Hedeson Alves/Arquivo

Desconhecidos

O zagueiro Clau e os meio-campistas Vinicius e Wilson, todos das categorias de base, mas com contratos profissionais, estão emprestados ao Azuriz, clube-empresa focado na base, da cidade de Marmeleiro, a 500 km de Curitiba. Todos terminam o contrato neste mês.