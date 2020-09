Vice-líder da Série B, com 17 pontos, o Paraná Clube precisará vencer o CRB, nesta segunda-feira (14), às 20h, pela décima rodada, para recuperar a ponta a tabela.

Vindo de derrota por 1×0 para o América-MG, em casa, o Tricolor perdeu a liderança na última sexta-feira (11), quando a Ponte Preta derrotou o Avaí e alcançou os mesmos 17 pontos, ficando à frente pelo número de gols marcados (14 contra 11).

A novidade da equipe paranista pode ser o meia Renan Bressan, porém, o retorno do camisa 10 ainda não é certo. O atacante Andrey cumpre suspensão e é uma baixa confirmada.

Após o revés para o Coelho, na última quarta-feira (9), o Paraná viu a concorrência pela ponta da tabela aumentar a pressão. O próprio time mineiro está ‘na cola’, com os mesmos 17 pontos, porém com menor saldo de gols. na sequência, a Chapecoense está com 16 e o Juventude fecha o G4 com 15.

Incerteza no Paraná

Renan Bressan, comandante do meio-campo paranista, ainda treina em separado e não há certeza de que ele possa retornar à função. O jogador sentiu a coxa na partida diante da Ponte Preta, pela sétima rodada. O Paraná venceu por 2×1, com o primeiro gol do time sendo assinalado pelo jogador, aos 2 minutos.

Ainda na primeira etapa ele deixou o gramado com dores. Nos jogos seguintes, contra o Figueirense e América-MG, a ausência do atleta foi sentida e Michel, que entrou em seu lugar, não conseguiu dar ritmo no setor de criação.

No lugar de Andrey, que cumprirá suspensão, Marcelo deve ser o escolhido. No último confronto, o técnico Allan Aal optou por começar com Guilherme Biteco na ponta direita, mas, ao longo do jogo, Gabriel Pires – então titular – retomou a posição. Os dois devem, mais uma vez, disputar a vaga.

Transmissão

O jogo entre Paraná e CRB terá transmissão do SporTV (menos para o Estado do Paraná) e Premiere. A Tribuna do Paraná acompanha o jogo pelo Tempo Real.

Ficha técnica

Série B

10ª rodada

PARANÁ x CRB

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Michel (Renan Bressan); Guilherme Biteco (Gabriel Pires), Marcelo e Bruno Gomes. Técnico: Allan Aal.

CRB: Victor Souza; Reginaldo, Gum, Reginaldo Júnior e Igor; Moacir, Claudinei e Diego Torres; Luidy, Iago Dias e Léo Gamalho. Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Vila Capanema

Horário: 20h

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Luiza Naujorks Reis (RS)

