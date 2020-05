O Paraná não irá renovar o contrato com o meia Robson e o zagueiro Clau, que encerram neste mês de maio. Eles se juntam ao zagueiro Facundo Falcón e o lateral-direito Rafael França, que já deixaram o clube. A informação é da Rádio Transamérica.

Robson deixa o Tricolor após oito jogos disputados e dois gols marcados neste ano. Um destes gols, inclusive, gerou polêmica. Após marcar contra o União Beltrão, na Vila Capanema, ele provocou reclamando das críticas das arquibancadas, o que gerou ainda mais protestos de torcedores. Depois Robson pediu desculpas pelas redes sociais.

Já o zagueiro Clau deixa o clube sem sequer estrear. Revelado pelo Cruzeiro, o jogador chegou no ano passado no Tricolor, após passagem por Metropolitano-SC e Azuris-PR. Até chegou a iniciar a temporada no time profissional, mas não foi aproveitado.

Entre os jogadores que tinham contrato até o final do Paranaense, o único que teve o vínculo renovado foi o zagueiro Fabrício. Ele tem novo contrato agora com o Tricolor até o final de 2021 é peça-chave no elenco paranista para a disputa da Série B.

