O Paraná Clube acertou a contratação de mais dois jogadores para o início de temporada. O meia Michel e o atacante Marcelo, ambos do Cruzeiro, já chegaram e treinam no CT Ninho da Gralha.



A dupla fica no Tricolor até o final da Série B, com os salários pagos pelo time mineiro. A negociação iniciou com a diretoria provisória da Raposa, através de Pedro Lourenço e Alexandre Mattos, que já saíram após um curto período, e foi confirmada com a atual direção, através do executivo de futebol, Ocimar Bolicenho.



Michel, 20 anos, atuou apenas nas categorias de base do Cruzeiro e nunca jogou no elenco principal. No ano passado, ele fez 23 jogos e marcou um gol pelo sub-20. Já Marcelo, 21 anos, subiu para o profissional em 2018 e fez quatro partidas. Na temporada anterior, ele foi emprestado em duas oportunidades: atuou outras quatro vezes pelo Ipatinga e uma vez no Vitória em 2019.



Com a jovem dupla, o Paraná chega a sete reforços em 2020. Os outros reforços são o zagueiro Thales, o lateral-direito Paulo Henrique, o volante Gabriel Kazú, o meia Dudu e o atacante Gustavo Mosquito. Outros cinco novos atletas também estão treinando com o elenco, mas ainda não foram revelados.

