O presidente Leonardo Oliveira confirmou que o Paraná fechou um acordo para que o meia-atacante Guilherme Biteco retorne ao clube. O jogador de 25 anos está se recuperando no Ninho da Gralha desde janeiro e vai defender o Tricolor na Série B.

“O Biteco já fez muito pelo Paraná, principalmente em 2017. Ele passou por uma situação muito complicada clinicamente, mas fez um trabalho de recuperação que nunca tinha feito. Ele evoluiu e está com a cabeça boa. O Biteco é diferenciado e que pode nos ajudar muito”, explicou Leonardo Oliveira, em entrevista às rádios Transamérica e Banda B.

Guilherme Biteco virou xodó da torcida do Paraná em 2017, principalmente na disputa da Copa do Brasil quando o clube alcançou as oitavas de final. Quando chegou ao Tricolor, ele havia acabado de perder o irmão, também jogador, Matheus Biteco, vítima do acidente aéreo da Chapecoense. Por conta do carinho da torcida, Biteco nunca escondeu sua relação com a camisa tricolor.

Porém, o atleta sofre com as lesões desde então. Em 2017 e 2018, ele conseguiu atuar apenas 28 vezes pelo Paraná. Só no Tricolor, o meia-atacante passou por duas cirurgias no tendão de aquiles. Já no Oeste, mais uma operação, desta vez no joelho, no ano passado.

Biteco não faz uma partida oficial há mais de um ano quando defendeu o São Caetano por apenas 14 minutos no Paulistão. Nas últimas três temporadas, ele fez apenas seis partidas, sendo que nenhuma delas jogou os 90 minutos.

“Ele precisa ter paciência. Nossos fisiologistas e preparadores estão muito focados na sua recuperação. O Dr. Mothy Domit, que reassumiu o departamento médico, tem trabalhado muito com o Biteco”, finalizou o presidente.

