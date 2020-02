Com o objetivo de lotar a Vila Capanema para o jogo da segunda fase da Copa do Brasil, o Paraná lançou sua primeira ação promocional do ano para venda de ingressos. O torcedor poderá comprar, antecipadamente, entradas para a partida diante do Bahia de Feira de Santana-BA, no valor de R$15, na Curva Norte. O confronto acontecerá na quarta-feira (26), às 19h15.

Toda a renda líquida do jogo será destinada aos atletas em caso de classificação. A passagem de fase trará também dinheiro para o clube. Caso avance para a terceira fase da Copa do Brasil, o time somará R$ 1,5 milhão em premiação.

As vendas terão início nesta terça-feira (18) nos pontos tradicionais e também pela internet. Os valores dos ingressos variam de R$15 a R$150 de forma antecipada (até o dia 25) e, no dia do jogo, de R$30 a R$150. Torcedores com a camisa do Paraná terão direito a meio-ingresso.

Será possível adquirir as entradas nas bilheterias da Vila Capanema, na Sede da Kennedy, na loja do BIG Torres ou pelo site https://ingresso.paranaclube.com.br/.

VALORES DOS INGRESSOS ATÉ TERÇA-FEIRA (25/2)

Curva Norte: R$ 30 / R$ 15 (meia)

Reta do Relógio: R$ 40 / R$ 20 (meia)

Social: R$ 50 / R$ 25 (meia)

Cadeira: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Cativa: R$ 25

Camarote Individual: R$ 150

Visitante: R$ 30 / R$ 15 (meia)

Ingressos de camarote e cativas, apenas na Central do Sócio.

VALORES DOS INGRESSOS NO DIA DO JOGO (26/2)

Curva Norte: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Reta do Relógio: R$ 70 / R$ 35 (meia)

Social: R$ 80 / R$ 40 (meia)

Cadeira: R$ 90 / R$ 45 (meia)

Cativa: R$ 40

Camarote Individual: R$ 150

Visitante: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Ingressos de camarote e cativas, apenas na Central do Sócio.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

Terça a Sexta

Kennedy: das 9h às 19h

Loja PRC/BIG Torres: das 10h às 13h e das 14h às 17h

Capanema: das 9h às 17h

Sábado

Kennedy: das 9h às 13h

Capanema: das 9h às 13h

Domingo

Não haverá expediente

Segunda

Kennedy: das 9h às 19h

Loja PRC/Big Torres: das 10h às 13h e das 14h às 17h

Capanema: das 9h às 17h

Terça (Carnaval)

Capanema: das 9h às 17h

Quarta (Dia do Jogo)

Capanema: das 9h até o intervalo da partida



*No dia do jogo, a partir das 17h (nas bilheterias da Curva Norte e na Central do Sócio) não são aceitos cartões de débito.

