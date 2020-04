O Paraná vendeu mais de quatro mil kits com máscaras para uso contra o coronavírus no último sábado (25). Cada kit contém três máscaras personalizadas do Tricolor.

publicidade

Segundo o Tricolor, 2,5 mil kits com as cores do clube foram vendidos no sistema de drive-thru na Vila Capanema, enquanto outros 1,7 mil kits foram comercializados pela internet. Com entrega à domicílio, cada máscara custa R$ 30.

Parte da renda será destinada para ajudar os moradores da Vila Torres, próxima ao estádio. Além de comprar as máscaras, torcedores do Paraná doaram também cerca de três toneladas de alimentos para ajudar os moradores da região. Muitos torcedores doaram cestas básicas completas.

+ Mais do Tricolor:

+ “Agradeço de coração”, diz Saulo, após ser eleito o maior jogador da história do Paraná

+ Jovem meia não se firma no Atlético-MG e retorna ao Paraná

+ Paraná lança kits de máscara em prol de moradores da Vila Torres