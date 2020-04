O Paraná Clube receberá da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um adiantamento de R$ 600 mil referente à cota de TV da Série B 2020.

A ação é uma das medidas de apoio ao futebol brasileiro feitas pela entidade durante a paralisação dos campeonatos por causa da pandemia de coronavírus. Todos os participantes da Série B receberão o mesmo benefício. Ou seja, no estado, além de Tricolor, o Operário também receberá o adiantamento.

O valor do repasse corresponde a 10% do valor total líquido que cada clube da divisão deve receber pelos direitos de televisão, se considerarmos valores da temporada passada em que cada equipe recebeu R$ 6 milhões líquidos.

Na última segunda-feira (6), a CBF já havia anunciado o repasse de R$ 19 milhões, a fundo perdido, para as equipes das séries C e D do Brasileirão, assim como para os times que disputam as divisões do Campeonato Brasileiro feminino.

Ainda no mês passado, os 20 clubes da Série B entraram em acordo coletivo e concederam férias de 20 dias a todo o elenco e comissão técnica durante a paralisação.

Além disso, os times também acordaram que não pagariam os direitos de imagens dos jogadores e poderão reduzir em até 25% os salários dos jogadores enquanto as competições não retornarem.

