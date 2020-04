O Paraná comunicou que reabrirá a sua loja física, na sede da Kennedy, na próxima segunda-feira (27), após 40 dias fechada por causa da pandemia do novo coronavírus. Para a primeira semana após a reabertura o clube fará uma promoção, com todos os produtos com 30% de desconto.

publicidade

Antes disso, neste sábado (25) o Tricolor fará o drive thru para a venda de kits de máscaras personalizados, entre às 9h às 14h, na Vila Capanema. O custo é de R$ 25 para quem for no local e R$ 30 para quem preferir receber o produto em casa. Parte da renda será revertida na compra de cestas básicas.

A maioria dos funcionários, no entanto, segue de férias, assim como jogadores e comissão técnica. O Paraná recentemente estendeu o prazo de férias até o dia 2 de maio por causa da pandemia.

+ Mais do Tricolor:

+ “Agradeço de coração”, diz Saulo, após ser eleito o maior jogador da história do Paraná

+ Jovem meia não se firma no Atlético-MG e retorna ao Paraná

+ Paraná lança kits de máscara em prol de moradores da Vila Torres