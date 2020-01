Com indefinições, o Paraná se reapresentou na tarde desta quinta-feira (2), no CT Ninho da Gralha, em Quatro Barras. O elenco atual tem apenas 11 jogadores com contrato e o técnico para substituir Matheus Costa ainda não foi definido – o auxiliar Alan Aal será o treinador interino.

O Tricolor, contudo, deve oficializar algumas contratações nos próximos dias, como o lateral-direito Paulinho (Tubarão), o meia Dudu Feitoza (Vasco) e o atacante Gustavo Mosquito (Corinthians). Novos jogadores também serão apresentados a partir da próxima semana.

Alguns jogadores das categorias de base subirão para o profissional para participar da pré-temporada e disputar as rodadas iniciais do Estadual. O time estreia no dia 19, diante do Rio Branco, em Paranaguá.

Paralelamente a isso, a diretoria segue em busca de um investidor para bancar o departamento de futebol. Nenhuma proposta foi feita no prazo estipulado pela Justiça, no dia 26 de dezembro, como era esperado.

Dessa forma, a direção passou a negociar com um empresário russo, de acordo com informações divulgadas na reunião do Conselho Deliberativo, para ter perspectivas na temporada. Essa é a única tratativa que restou após os investidores Sérgio Malucelli e Eduardo Uram desistirem de arrendar a área de futebol, que precisa ter um depósito de R$ 2,3 milhões para pagamento de salários atrasados.

Elenco atual do Tricolor

Goleiro: Alisson.

Zagueiros: Fabrício e Fernando Timbó.

Lateral: Juninho.

Meio-campistas: Jhony Douglas, Luan, Alesson, Warley e Jhemerson.

Atacantes: Rafael Furtado e Raphael Alemão.

