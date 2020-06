Após realizar exames de coronavírus em seus profissionais, o Paraná retomou os treinamentos no CT Ninho da Gralha nesta quarta-feira (3). O Tricolor comunicou, em seu site oficial, que teve um caso positivo para o Covid-19, detectado entre os 65 testados.

O clube não revelou a identidade do profissional, mas explicou que ele está de quarentena, seguindo os protocolos dos órgãos de saúde, e se encontra assintomático. Ainda segundo o time paranista, o profissional passará por nova testagem e, a partir deste resultado, poderá voltar aos trabalhos.

O Paraná voltou aos treinos com bastante atraso em relação aos rivais Athletico e Coritiba, que fizeram testes rápidos em seus jogadores e já treinam em seus centros de treinamento desde o dia 22 de maio.

O elenco paranista realizou atividades físicas, com grupos reduzidos, respeitando as regras de distanciamento social. O protocolo paranista envolve checagem da temperatura dos profissionais que chegam e um processo de desinfecção antes da entrada no CT Ninho da Gralha.

