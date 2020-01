O Paraná confirmou o auxiliar-técnico Allan Aal como treinador para o início da temporada. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol, Alex Brasil, em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (7).

“A comissão permanente tem totais condições de tocar o clube nesse início. Eles são competentes, temos confiança neles. A gente inicia com o Alan, o planejamento tem sido feito junto com ele”, afirmou o dirigente.

Com 40 anos, o profissional fazia parte da comissão técnica permanente do Tricolor, ao lado do auxiliar Lúcio Flávio, ex-atleta do clube, que continua na mesma função em 2020. O ídolo da torcida chegou a ser cogitado para assumir a equipe, só que a diretoria optou por alguém mais experiente.

Allan faz parte da comissão permanente do Tricolor. Crédito: Gazeta do Povo.

Apesar de estar como auxiliar, Aal já trabalhou como técnico em outras oportunidades. Ele tem passagens pelas categorias de base do Coritiba, além dos profissionais do Rio Branco, Foz do Iguaçu, Portuguesa, Nacional-SP e Cascavel.

O nome do técnico, contudo, não foi garantido até o final da temporada. O presidente Leonardo Oliveira continua em busca de um investidor para o departamento de futebol e, caso consiga, um novo nome pode aparecer durante o ano. “A gente vai tocar independente da parceria. Se aparecer alguma coisa, gradativamente vamos nos ajustar”, complementou.

Antes de Alan Aal, o treinador paranista era Matheus Costa, que esteve à frente do time por toda a Série B, terminando na sexta colocação. O técnico, que deixou claro que gostaria de renovar, não recebeu contatos da diretoria logo após a competição e decidiu ficar disponível no mercado.

