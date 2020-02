Embalado pela vitória na Copa do Brasil, o Paraná vai buscar o primeiro triunfo na temporada dentro da Vila Capanema. Neste domingo (9), a partir das 18h, o Tricolor encara o Cianorte, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. A equipe paranista é a oitava colocada na disputa, com cinco pontos somados, e precisa seguir pontuando para se garantir com tranquilidade na fase seguinte.

Vindo de um placar positivo de por 2×0, em cima do Palmas, na última quarta-feira (5), pela Copa do Brasil, o Tricolor ainda não ganhou em casa. Pelo Estadual, aliás, o Paraná venceu apenas uma vez na competição, quando bateu o Cascavel CR por 2×0, no estádio Olímpico Regional. Aprovando a evolução de seus comandados, o técnico Allan Aal garantiu que o grupo está empenhado em somar os primeiros três pontos em seus domínios.

“A gente sente no grupo a vontade de dar esse presente para o torcedor. Esperamos dar essa resposta e voltar a fazer do fator casa um diferencial”, explicou.

Para o confronto, o técnico Allan Aal não deve contar com o atacante Andrey, que machucou o ombro durante o jogo em Tocantins, e segue em avaliação pelo departamento médico. Raphael Alemão deve ser o substituto, mas o treinador também poderá optar por Gustavo Mosquito.

Na lateral direita a disputa é entre Bruno, que começou a temporada na função, e Paulo Henrique, que fez sua estreia durante o jogo contra o Palmas, quando entrou no decorrer da partida.

O jogo marca um confronto direto, já que o Leão do Vale é o sétimo colocado na competição, com sete pontos somados. Caso o Paraná vença, passa o Cianorte e se mantém no grupo de classificação.

Transmissão

Será possível acompanhar a partida pela plataforma DAZN e também pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná. A assinatura para conferir a competição custa R$19,90, mas o primeiro mês é grátis.

Ingressos

Curva Norte: R$ 40 / R$ 20 (meia)

Reta do Relógio: R$ 50 / R$ 25 (meia)

Social: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Cadeira: R$ 70 / R$ 35 (meia)

Cativa: R$ 30

Camarote Individual: R$ 150

Visitante: R$ 40 / R$ 20 (meia)



Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 6ª RODADA

09/02/2020 (Domingo)

PARANÁ X CIANORTE

Paraná

Alisson; Bruno (Paulo Henrique), Thales, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Kaio e Thiago Alves; Robson, Raphael Alemão (Gustavo Mosquito) e Rodrigo Rodrigues.

Técnico: Allan Aal

Cianorte

Bruno; Weriton, Montoya, Edú Doma e Júnior Prego; Morelli, Zé Vitor, Eduardo e Rodrigo Alves; Hélio Paraíba e França

Técnico: João Burse

Local: Vila Capanema

Horário: 18h

Árbitro: Robson Babinski

Assistentes: Daniel Cotrim De Carvalho e João Cleber Cecatto Wagner

