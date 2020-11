O técnico Rogério Micale segue com esperança de reforçar e incrementar o time do Paraná Clube até o dia 7 de dezembro, data limite para substituições de jogadores no elenco.

Na derrota por 5×0 para o Juventude, na sexta-feira (20), em Caxias do Sul, pela 22ª rodada da Série B, o Tricolor teve três baixas de atletas por causa da Covid-19, além de não contar com o goleiro Alisson, lesionado às vésperas do jogo. O zagueiro Fabrício é outro nome que está fazendo falta ao setor defensivo do time.

“Nosso elenco é muito reduzido. Tenho conversado com o Leo (Leonardo Oliveira, presidente), e visto várias possibilidades. Não está sendo fácil, mas estamos correndo atrás. Qualquer jogador que perdemos faz falta”, afirmou o treinador, em entrevista à rádio Banda B.

As baixas constantes, por lesões ou coronavírus, estão obrigando Micale a improvisar. O volante Luan, por exemplo, atuou como zagueiro diante do time gaúcho. Hurtado está vetado pelo departamento médico. No gol, com Alisson fora, Micale precisou acionar Filipe, goleiro do time de aspirantes, que viajou às pressas para Caxias do Sul.

Fabrício está de fora desde a 16ª rodada, tratando de uma lesão no joelho. Apesar de estar na fase final de transição, o técnico quer poder ter mais peças para não passar sufoco no momento de escalar a equipe.

“A gente está indo ao mercado em busca de um nome ou outro para trazer jogadores que cheguem e possam vestir a camisa”, finalizou.

