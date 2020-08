Recém-chegado ao Paraná, o volante Higor Meritão agradou ao técnico Allan Aal no primeiro jogo com a camisa paranista. Na vitória do Tricolor em cima do Avaí, nesta terça-feira (11), por 1 a 0, na Vila Capanema, o jogador mostrou habilidade em campo, ajudando no setor defensivo e tendo participação na construção das jogadas. A partida foi válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No lugar do então titular Carlos Dias na escalação para a partida contra os catarinenses, Meritão chegou, literalmente, para jogar. Há poucos dias no clube, o atleta de 26 anos que pertence à Ferroviária, teve poucas oportunidades de se entrosar com o grupo. Foram cerca de dois treinamentos apenas, em três dias. De acordo com o treinador, a experiência do camisa 8 foi suficiente para que ele entendesse os conceitos do time e entrasse bem na estreia no Paraná.

Higor Meritão em dividida com Bruno Silva. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

“Sabia que ele somaria ao grupo pelo profissional que é e, principalmente, pela pessoa que é. O grupo acolheu, se entrosou rápido nesses três dias. Passamos uma situação tática que ele estava habituado na Ferroviária e assimilou muito bem pela qualidade e experiência. Vai agregar muito, vai evoluir mais”, explicou Allan Aal às Rádios Banda B e Transamérica, em uma coletiva feita por telefone.

De acordo com o site SofaScore, o jogador somou 90 toques de bola durante toda a partida – quase um passe por minuto – e atingiu 86,3% de passes certos. Somente o zagueiro Fabrício atingiu o mesmo número de toques, com 75% de aproveitamento.

