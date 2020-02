Para o técnico do Paraná, Allan Aal, o time saiu com a vitória diante do Palmas-TO porque soube trabalhar muito bem a parte emocional. Na última quarta-feira (05), o Tricolor bateu por 2×0 o time do Tocantins, no estádio Nilton Santos, em Palmas, pela primeira fase da Copa do Brasil. A pressão para que a equipe paranista saísse com a vitória era grande, já que o dinheiro da premiação por avançar de fase é essencial para o clube.

Após o triunfo, o treinador do Paraná explicou que mesmo que todos os atletas soubessem da extrema importância da vitória, trabalhou com o grupo para focar somente no desempenho em campo.

“Um jogo com peso emocional muito grande. Procurei conversar com os atletas pra terem tranquilidade. Na preleção foi falado para que apesar de toda a preocupação financeira, tínhamos que pensar na parte desportiva, no futebol em campo”, detalhou às rádios Banda B e Transamérica, explicando que esse foi um dos fatores essenciais para a vitória.

Convivendo com crise financeira desde a temporada passada, a diretoria paranista não escondeu que os valores da premiação da Copa do Brasil seriam fundamentais para amenizar a situação. Por ter avançado à segunda fase da Copa do Brasil, o Paraná arrecadou R$ 1,19 milhão.

