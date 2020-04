O Paraná está próximo de quitar um acordo milionário com o empresário Marcos Amaral, que ajudou o departamento de futebol do clube entre 2010 e 2015. A informação foi revelada pelo advogado do Tricolor, Luiz Berleze, em uma transmissão ao vivo realizada na última quarta-feira, no canal oficial paranista no YouTube.

publicidade

De acordo com o advogado, o empresário entrou com duas ações contra o clube em 2017. Na primeira, Amaral cobrava R$ 682 mil de empréstimos feitos ao Paraná. A segunda tinha relação com os direitos econômicos de três atletas que defenderam o clube: os meias Fernando Gabriel e Ronaldo Mendes, e o atacante Léo.

+ Paraná ainda aguarda pagamento de R$ 500 mil por Jhonny Lucas

“O Amaral foi um empresário que atuou com bastante presença no futebol do Paraná há anos atrás. Formou diversos elencos. Tivemos problemas de pagamento em diversos momentos e ele nos ajudou. Não havia o que discutir, pois era efetivamente devido”, disse Berleze.

Segundo Berleze, foi feito um acordo de R$ 1,6 milhão com o empresário, que seria pago em 32 parcelas. Até o momento, o Paraná acertou 26 parcelas. As seis restantes acabaram sendo suspensas por tempo indeterminado por conta da pandemia do coronavírus.

+ Podcast De Letra: Os injustiçados do futebol paranaense

“Renegociamos com ele e suspendemos essa parcela, pois vamos pagar quando pudermos voltar a contar com jogos com a presença de público. O mais importante é que conseguimos essa composição para evitar uma grande dívida”, comemorou o advogado.

+ Mais do Tricolor:

+ Presidente do Paraná descarta reforma da Vila Capanema

+ Paraná recebe adiantamento de R$ 600 mil da CBF

+ Paraná acerta salários atrasados do ano passado