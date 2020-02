O Paraná estreou com vitória na Copa do Brasil e segue na competição, garantindo R$ 1,19 milhão aos cofres do clube. Na noite desta quarta-feira (5), o Tricolor bateu o Palmas-TO, por 2×0, em noite inspirada de Thiago Alves, que balançou as redes duas vezes. O jogo aconteceu no estádio Nilton Santos, em Tocantins, e foi válido pela primeira fase da competição.

Somente pela participação o Tricolor já tinha garantido R$ 540 mil. Agora com o resultado diante do time do norte do país, mais R$ 650 mil foram somados à quantia. Na próxima etapa, o Paraná encara o Bahia de Feira-BA, na Vila Capanema, ainda sem data definida (19/02 ou 26/02 ou 04/03).

O Paraná começou o jogo sendo pressionado pelo Palmas, que apostava em jogadas de velocidade. Os donos da casa aproveitavam os espaços deixados pelo Tricolor para chegar à área adversária. Porém, nenhuma finalização assustou o goleiro Alisson, que defendeu com tranquilidade quando acionado.

A equipe paranista demorou para ter uma grande chance, mas foi eficiente quando ela apareceu. Aos 32 minutos, o zagueiro Brendo errou o passe e entregou a bola para Thiago Alves. O meia, pela direita, avançou com a bola e chutou cruzado, sem chance para o goleiro Jennerson.

Na segunda etapa, mais uma vez, quem começou propondo o jogo foi o Palmas. Aos seis minutos, Elenilson interceptou a bola do meio de campo, viu Alisson adiantado, e arriscou de longe, mandando caprichosamente no travessão. A equipe de Tocantins fazia uma blitz na área do Tricolor.

Porém, repetindo o que já havia acontecido nos 45 minutos iniciais, foi o Paraná que soube converter a oportunidade. Aos 24 minutos, após cobrança de escanteio de Juninho, a bola foi para a área e no bate-rebate, ficou no pé de Thiago Alves, que mandou um chute aéreo, no ângulo.

Após conseguir ‘matar’ o jogo, o Tricolor administrou o placar e confirmou sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

Ficha técnica

COPA DO BRASIL

1ª FASE

05/02/2020

PALMAS 0X2 PARANÁ CLUBE

Palmas

Jennerson; Grilo, Brendo, Pierre e Guilherme; Walney, Ryan e Accioli (Bruno); Thiaguinho (Felipinho), Elenison (Leite) e Marlon

Técnico: Alexandre Gomes

Paraná

Alisson; Bruno (Paulo Henrique), Thales, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Kaio e Thiago Alves; Robson (Mosquito), Andrey (Raphael Alemão) e Rodrigo Rodrigues

Técnico: Allan Aal

Local: Estádio Nilton Santos, em Palmas

Árbitro: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG)

Assistentes: Frederico Soares Vilarinho (MG) e Breno Rodrigues (MG)

Gols: Thiago Alves, 32, 1º, 24, 2º

Cartões amarelos: Leite (PAL); Bruno (PRC)

Renda: R$ 42.440,00

Público pagante: 2.162

Público total: 2.411

