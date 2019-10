O Paraná Clube vai encarar um Operário motivado a vencer. Isso porque o Fantasma vem de uma derrota doída, de virada, em casa, por 2×1. No Germano Krüger, o time pontagrossense é quase imbatível e o revés para o Brasil de Pelotas foi apenas o segundo em toda a Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto entre o Tricolor e o Operário é nesta terça-feira(07), em Ponta Grossa, a partir das 19h15.

Com uma campanha que teve uma importante crescente ao longo da Segundona, o Operário teve altos e baixos na disputa. De um time presente na zona de rebaixamento no início do Brasileiro, o Fantasma chegou a candidato ao acesso. Atualmente com 36 pontos, a equipe é a nona na tabela, apenas a três do G4.

Por isso, o duelo será entre concorrentes diretos. Sabendo da dificuldade do confronto, o elenco paranista está focado em aproveitar fatores que entende que sejam mais vulneráveis do adversário. O zagueiro Leandro Almeida deixou claro que o Tricolor estudou o adversário. “Sabemos que ganhar do Operário lá é complicado. Eles acabaram levando a virada por causa de bolas paradas. Vamos tentar surpreende-los para conseguir uma vitória, mesmo que seja algo difícil”, disparou.

Além do placar negativo na última rodada para o Brasil de Pelotas, a outra única derrota do time em seus domínios foi na quinta rodada, no dia 25 de maio, por 2×0 para o Botafogo-SP. Foram 13 jogos como mandante com nove vitórias e dois empates.

No encontro entre os times no primeiro turno, na Vila Capanema, o Paraná Clube venceu por 1×0. Do lado do Fantasma, a atenção será redobrada para que mais nenhum prejuízo ocorra no Germano Krüger, como comentou o técnico Gerson Gusmão.

“Não podemos cometer as falhas que cometemos e tenho certeza que o grupo vai dar a volta por cima, como já aconteceu outras vezes. Vamos trabalhar para fazer um jogo melhor e mais ofensivo contra o Paraná e buscar o resultado que a gente precisa”, disparou.

Para o jogo o treinador não contará com o zagueiro Lázaro e o volante Jardel, que cumprem suspensão automática. O volante Fabio também fica de fora por conta de um entorse no pé esquerdo.