O Operário confirmou na manhã desta quarta-feira (21) a contratação de Matheus Costa como novo técnico para a sequência da Série B. Treinador do acesso recente do Paraná, em 2017, o comandante estava no Paysandu, onde acabou saindo em comum acordo com a diretoria do Papão com apenas quatro jogos – duas derrotas e dois empates.

publicidade

Junto com Matheus Costa, também desembarca em Ponta Grossa o experiente preparador físico Rodolfo Mehl. Com 33 anos, o técnico também trabalhou nesta temporada no Confiança. Na equipe sergipana foi campeão estadual e conseguiu a melhor campanha da história do clube na Copa do Nordeste.

Além da passagem pelo Paraná em 2017 e no ano passado, Matheus Costa também já comandou o Joinville, em 2018, e foi auxiliar técnico do Coritiba.

Matheus Costa é o novo técnico do Operário Ferroviário! Ele estava no Paysandu e participou da campanha de acesso do Paraná à Série A em 2017. Junto com o treinador, também integra a comissão técnica o preparador físico Rodolfo Mehl.



Saiba mais em: https://t.co/3TEoKaiAte pic.twitter.com/O8fVYgxRRc — Operário Ferroviário (@OFECoficial) October 21, 2020

O fim de uma era

Técnico mais longevo das três principais divisões do futebol brasileiro, Gerson Gusmão não aguentou a sequência ruim na Série B e foi demitido do Operário após a derrota por 1×0 para o Cruzeiro, nesta terça-feira (20), no Germano Krüger.

A falta de resultados e o distanciamento para o G4 pesou mais que os quatro anos e sete meses que o treinador esteve à frente da equipe. Neste período, conquistou quatro campeonatos, entre eles as séries D e C do Campeonato Brasileiro. No ano passado, terminou a segunda divisão em décimo lugar.

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?