Técnico mais longevo das três principais divisões do futebol brasileiro, Gerson Gusmão não aguentou a sequência ruim na Série B e foi demitido do Operário após a derrota por 1×0 para o Cruzeiro, nesta terça-feira (20), no Germano Krüger.

A falta de resultados e o distanciamento para o G4 pesou mais que os quatro anos e sete meses que o treinador esteve à frente da equipe. Neste período, conquistou quatro campeonatos, entre eles as séries D e C do Campeonato Brasileiro. No ano passado, terminou a segunda divisão em décimo lugar.

Porém, nos últimos oito jogos, o Operário venceu apenas um, com outros quatro empates e três derrotas. Atualmente, o clube ocupa a décima colocação, com 22 pontos, cinco a menos que a Ponte Preta, que fecha o G4, e seis a mais que o Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento.

