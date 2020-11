Rogério Micale foi apresentado nesta terça (3). Na sexta (6), fará sua reestreia. Foto: Rerpdoução/YouTube/Paraná Clube

De volta ao Paraná após pouco mais de dois anos, o técnico Rogério Micale foi apresentado pelo clube na tarde desta terça-feira (3) e chegou esbanjando otimismo e confiança.

Se sentindo em casa, como ele mesmo relatou, o treinador destacou que conhece bem o elenco que terá em mãos e que vai aproveitar parte do trabalho de Allan Aal para fazer melhorias.

“Um clube onde me sinto em casa. Vinha acompanhando os últimos cinco jogos, vi o desempenho, características dos jogadores e em cima disso a gente vai tentar agregar algo ao que o Allan vinha realizando. É um tempo curto, mas quero tentar implantar minhas ideias. Expectativas grandes que possamos arrancar neste segundo turno e brigar pelo acesso”, disse o comandante paranista, em entrevista coletiva.

“Vamos pegar um bom tanto do trabalho do Allan para otimizar os atletas. Vamos agregar, aos poucos, o que prefiro. Acho que uma coisa ou outra vamos otimizar as funções dos atletas. Todos os elencos têm os prós e contras, não existe crítica ao trabalho anterior, foi um trabalho bom no início. Queremos readquirir confiança”, acrescentou.

Tradição histórica do Paraná

Para recuperar o Tricolor, que venceu apenas uma das últimas nove partidas que disputou, Micale aposta no histórico do clube. O técnico trabalhou na equipe em algumas rodadas do Brasileirão de 2018 e, apesar dos resultados e da lanterna isolada na competição (terminou com 23 pontos), ele viu o time com um bom rendimento.

“Brigamos de igual com os grandes (em 2018). O Paraná tem tradição, quero que o Paraná na Série B se porte dessa forma. Precisamos de tempo para implantar isso, mas queremos brigar pelos objetivos”, afirmou.

Atualmente, o Paraná ocupa a oitava posição na tabela da segunda divisão, com 28 pontos, três a menos que o Juventude, que é o quarto colocado. Mesmo diante da inconstância das últimas rodadas, a equipe segue na cola do G4 e é nisso que Micale se apega em uma competição tão equilibrada.

+ Confira a classificação completa da Série B!

“A Série B já mostrou em outros anos que times que estavam até na lanterna brigaram para subir, como o América-MG (em 2019), por exemplo. A oscilação é grande, existem clubes que vão oscilar, mas temos que sair dela e pontuar muito mais agora. Tudo é possível. Não acredito que vamos brigar apenas pela quarta posição. Mas temos que fazer isso ganhando, pois nossa margem é pequena e não podemos errar”, completou.

A estreia do novo treinador será na próxima sexta-feira (6), diante do Confiança-SE, às 21h30, na Vila Capanema. O adversário é um concorrente direto e está na 11ª posição, com 25 pontos.

Confira a entrevista completa de Micale:

