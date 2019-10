O técnico Matheus Costa segue no comando do Paraná Clube mesmo com o empate em 1×1 com a Ponte Preta, na noite desta quarta-feira, na Vila Capanema, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador concedeu entrevista coletiva após o tropeço ao lado do executivo de futebol Alex Brasil e o presidente Leonardo Oliveira.

“Eu nunca vi um trabalho igual. Por tudo que o Paraná vem fazendo, seria uma injustiça colocar em cima do treinador toda a culpa. Eu sei o quanto esse pessoal trabalha e está comprometido. A apresentação que fizemos foi boa. Houve evolução. Infelizmente, o resultado não veio. Nos deixa tristes, mas temos que levantar a cabeça”, disse Alex Brasil.

O mandatário paranista também ressaltou o trabalho do treinador. “Algumas coisas estão acontecendo no ambiente político do clube. O resultado vem sendo entregue no futebol. Tivemos dificuldades no campeonato, perdemos algumas peças e demoramos para repor. Ficamos várias rodadas sem um meia que pudesse substituir o Matheus Anjos. O grupo está sendo encorpado”, frisou Leonardo Oliveira.