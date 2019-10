O Paraná Clube segue com o jejum de vitórias dentro de casa. Nesta quarta-feira (25), o Tricolor recebeu a Ponte Preta na Vila Capanema, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e empatou em 1×1. Com o resultado, o time segue mais afastado do G4 – é o décimo colocado, com 34 pontos.

Pressionado, o time entrou em campo determinado a somar os três pontos em casa, já que a última vitória do time em casa havia sido no dia 13 de julho, em cima do Bragantino. Agora, são sete partidas sem comemorar um placar festivo em casa.

+ Confira como foi o jogo entre Paraná e Ponte Preta!

Com vontade de mostrar ao seu torcedor que pode ainda brigar pelo acesso, o Tricolor começou o jogo com intensidade e teve a oportunidade de abrir o placar logo no primeiro minuto com Jenison. O centroavante recebeu um cruzamento e de dentro da área cabeceou, exigindo que o goleiro Ivan tirasse com os pés.

Aos sete minutos, outra boa chance paranista. Bruno Rodrigues cabeceou firme e Ivan rebateu. Na sobra Guilherme Santos chutou cruzado, mas a bola bateu na trave. Ainda que a Ponte Preta não tenha saído de seu campo defensivo até os dez minutos, conseguiu uma importante oportunidade de sair na frente nos instantes seguintes. Em cobrança de falta na entrada da área, Renato Cajá carimbou a trave.

Após conseguir levar perigo ao Tricolor, a Macaca cresceu de rendimento e a partida ficou equilibrada, com os dois times buscando o jogo. O time paranista era insistente e as criações de jogadas passavam diretamente pelo setor direito, nos pés de Bruno Rodrigues, mas faltava qualidade para que as jogadas se convertessem em gol.

Aos 39, Fernando Neto conseguiu boa jogada pela direita, conseguindo avançar, parar, afastar o marcador e inverter a jogada. A bola chegou ao meio da área para Jenison, que ajeitou de peito para Vitinho, que finalizou fraco. Os donos da casa apresentaram um volume de jogo maior do que nos últimos compromissos em casa, mas durante os primeiros 45 minutos as redes não balançaram e a busca agonizante por um triunfo continuou.

Na segunda etapa, o Tricolor entrou pressionado a acabar com o 0x0 e continuou a pressionar o adversário, mas o nervosismo era visível e os jogadores erravam muitos passes nos três terços de campo. Aos 9 minutos, o zagueiro Rodolfo falhou ao recuar para Thiago Rodrigues e deixou o goleiro em apuros. O camisa 1 precisou dividir a bola no sufoco com Roger que vendo o gol livre conseguiu dar um toque, mas errou a mira, para sorte do Paraná Clube.

De tanto insistir, a equipe paranista conseguiu construir uma jogada eficiente que acabou em gol. Aos 14 minutos, Éder Sciola avançou pela direita e lançou para Jenison, que se adiantou à defesa e cabeceou no cantinho, fazendo o gol paranista. Os donos da casa tiveram chance de ampliar aos 20, quando o goleiro Ivan sai do gol e Jenison tentou de cobertura, mas Renan Fonseca estava bem posicionado na linha do gol e afastou o perigo. No minuto final, veio o banho de água fria. Roger meteu uma bomba na rede aos 47 minutos e deixou tudo igual.

+ Confira a tabela e a classificação da Série B!

. O Paraná Clube volta a campo no sábado (28), diante do Oeste, na Arena Barueri, às 19h.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 24ª Rodada

PARANÁ CLUBE 1×1 PONTE PRETA

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Rodolfo, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Luiz Otávio e Fernando Neto (Jhony Douglas) e Vitinho (João Pedro); Bruno Rodrigues, Judivan (Pimentinha) e Jenison.

Técnico: Matheus Costa

Ponte Preta

Ivan, Arnaldo, Renan Fonseca, Reginaldo e Henrique Trevisan ; Edson (Dadá) e Lucas Mineiro (Washington); Gerson Magrão, Renato Cajá e Vico (Bill); Roger.

Técnico: Gilson Kleina

Local: Vila Capanema

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Ciro Chaban Junqueira (DF) e Lucas Torquato Guerra (DF)

Gol: Jenison 14 do 2ºT (PRC); Roger (PON) aos 47′ do 2ºT;

Cartões amarelos: Vitinho, João Pedro (PRC); Renato Cajá (PON)

Renda: R$ 32.840

Público Pagante: 1.925

Público Total: 2.479