Após o empate frustrante que o Paraná Clube sofreu nos segundos finais de jogo diante da Ponte Preta, na última quarta-feira(25), os dirigentes dos times saíram em defesa do trabalho do técnico Matheus Costa. O Tricolor vencia a partida por 1×0 até os 47 minutos da segunda etapa, mas no ‘apagar das luzes’, levou o gol que decretou mais um placar igualado em casa. O presidente Leonardo Oliveira e o executivo de futebol Alex Brasil, compareceram à entrevista coletiva ao lado do treinador e o mandatário cravou. “O culpado sou eu”.

A equipe paranista não vence em casa desde o dia 13 de julho, na nona rodada na vitória em cima do Bragantino por 2×1. Já são sete jogos em que o time, dentro do Durival Britto, não comemora os três pontos. Desde então foram cinco empates em 0x0, uma derrota e o último placar igualado em 1×1. Ainda que viva uma fase difícil em casa e também sem conseguir tantos resultados positivos como visitante, o Paraná Clube soma 34 pontos e está a três pontos do G4. Portanto, está na briga pelo acesso, o que para Oliveira prova que o time está no caminho certo.

“Desde o início comentei que precisávamos estar no ‘bolo’ porque somente nas sete últimas rodadas o acesso vai ser definido. Talvez a gente precise passar por esses momentos para estar na fase decisiva, estamos aprendendo com nossos erros”, explicou o presidente, que apoiou incondicionalmente a atuação do técnico.

“O trabalho está sendo bem desenvolvido. A definição (sobre a permanência) é minha e está mantida. O Paraná Clube vai brigar com Matheus Costa pelo acesso, assim como ele já conseguiu em 2017, ele tem nosso respeito”’, detalhou. Alex Brasil, que chegou ao Tricolor há menos de um mês com uma das suas funções sendo de blindar situações de crise, também esclareceu o quanto internamente Costa tem o apoio de toda a diretoria. “O trabalho do Matheus e de toda comissão está sendo muito bem desenvolvido. Claro que o resultado de empate nos deixa tristes e até revoltados, mas precisamos diferenciar resultados e trabalho”, disparou.

A torcida paranista tem mostrado insatisfação com as escolhas de Matheus Costa, realizando protestos. Nas arquibancadas da Vila Capanema, na partida desta quarta-feira (25), uma faixa trazia os dizeres ‘fora Matheus Costa’, para declarar a revolta de alguns torcedores com o momento. Mesmo sob críticas, Matheus deve seguir até o fim da temporada à frente do Tricolor, como garantiu Oliveira, que disse que no momento tem muita convicção no comandante e aposta que o time ainda briga pelo acesso à Série A. Para o presidente, alguns paranistas estão sendo usados como ‘massa de manobra’ para pessoas com interesses pessoais no Paraná Clube.

“O clube vive um momento político conturbado no clube e algumas pessoas estão tentando invadir o departamento de futebol. Temos eleição ano que vem e muita gente está usando a torcida do Paraná para ganhar likes”, disparou. Pedindo o apoio das arquibancadas e relembrando como os paranistas empurraram o time em 2017 para o acesso, o presidente deixou claro que assume qualquer responsabilidade pelo atual momento. “Se tem algum culpado sou eu, quem deve ser cobrado sou eu”, arrematou.