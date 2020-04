Sem emplacar no Atlético-MG, o jovem meia Gabriel Pires foi devolvido pelo clube mineiro ao Paraná Clube. O jogador de 20 anos havia sido emprestado ao Galo em agosto do ano passado.

publicidade

No total, ele fez oito jogos pelo time sub-20 e anotou um gol, sem chegar a atuar pelo time profissional do Atlético-MG. O clube tinha a opção de compra dos direitos econômicos do jogador, mas acabou não exercendo a cláusula. O contrato de empréstimo ia até dezembro deste ano.

O Galo utilizava Gabriel Pires em sua equipe de transição, espécie de equipe de aspirantes para jovens atletas amadurecerem antes de integrarem o time principal. O Atlético-MG estuda acabar com esse time de aspirantes. Esta é uma das razões pelo retorno do atleta à Vila Capanema.

Agora, o jogador canhoto, que também pode atuar como lateral-esquerdo, volta ao Tricolor e deve ficar à disposição do técnico Allan Aal para a sequência do Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série B. As três competições estão paralisadas sem data para retornar por causa da pandemia de coronavírus.

Revelado no próprio Paraná, Gabriel Pires estreou no time profissional ainda em 2016, mas acabou alternando entre elenco profissional e base, sem se firmar no time de cima. Ele soma apenas sete jogos como profissional no clube.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná lança kits de máscara em prol de moradores da Vila Torres

+ Paraná estende férias do elenco por mais dez dias

+ Camisa eleita a mais bonita pela torcida é a mais diferente da história