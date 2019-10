O volante Agenor, que defendeu as cores do Paraná Clube entre os anos de 2008 e 2009, faleceu em um acidente de carro na noite desta segunda-feira (14). Aos 38 anos, o ex-jogador que passou por vários clubes do futebol brasileiro, perdeu o controle do veículo, se chocou com uma moto e morreu no local, na ponte do córrego Mestre D’Armas, na cidade de Planaltina, Distrito Federal.

O ex-jogador do Paraná dirigia um Peugeot branco, perdeu o controle, atravessou a pista e, ao bater em uma moto, acabou capotando o carro. Quando os bombeiros chegaram no local, Agenor tinha uma lesão no crânio e já se encontrava sem vida. O condutor da moto, Wemerson de Oliveira, de 27 anos, também faleceu.

Agenor iniciou sua carreira no Brasília e, além do Paraná Clube, passou por outros clubes de destaque no futebol brasileiro. Entre eles Brasiliense, Ponte Preta, Atlético-GO, América-MG, Santo André, entre outros. Seu último clube foi o Planaltina, onde disputou a segunda divisão do campeonato candango.