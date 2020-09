O Paraná novamente terá força máxima para o jogo contra a Ponte Preta, nesta terça-feira (1º), às 19h15, na Vila Capanema. A partida é válida pela sétima rodada da Série B.

Sem contar com problemas por suspensões ou lesões, o técnico Allan Aal deve repetir a formação que vem sendo utilizada nos últimos jogos. Com isso, o Tricolor deve ir a campo com Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony, Higor Meritão e Renan Bressan; Andrey, Gabriel Pires e Bruno Gomes.

>> CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B!

O Paraná vem de derrota para o Vitória, a primeira nesta Segundona, e busca retomar a liderança da competição. Com o tropeço em Salvador, a equipe caiu para a quarta colocação.

