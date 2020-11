O Paraná finalizou a sua preparação para enfrentar o Juventude nesta sexta-feira (20), às 19h15, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Rogério Micale não deu pistas de como vai montar o time para o duelo, mas, a tendência é que ocorram algumas mudanças, mesmo com o treinador tendo praticamente força máxima – Fabrício e Vitinho são as ausências ainda.

A principal incógnita está na meta do Tricolor. Com o goleiro Alisson tendo falhado no primeiro gol na derrota para o Avaí por 2 a 1, na última semana, não está descartada a entrada de Marcos, que renovou o seu contrato com o clube na última quarta-feira.

Outras dúvidas estão no setor ofensivo. Léo Castro e Bruno Gomes brigam pela vaga na frente. O Paraná deve ir a campo com Alisson (Marcos); Paulo Henrique, Salazar, Philipe Maia e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão, Karl, Renan Bressan e Thiago Alves; Léo Castro (Bruno Gomes).

O Paraná é o nono colocado e está a oito pontos do G4. Já o Juventude está na quinta colocação.

