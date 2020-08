No duelo pela liderança da Série B, Paraná e Operário não saíram do zero na manhã deste domingo (23), na Vila Capanema, pela quinta rodada da competição.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Com o resultado, o Tricolor segue na ponta da tabela com 11 pontos e não pode ser ultrapassado ao fim desta rodada, mas Cuiabá e Chapecoense – que ainda joga nesta segunda (24) – têm um jogo a menos. Já o Operário, que havia perdido a segunda posição para o Cuiabá na abertura da rodada, fica em terceiro com nove pontos.

Veja como o lance a lance de Paraná x Operário

O Paraná volta as atenções agora para a Copa do Brasil. Na quarta-feira (26), o Tricolor recebe o Botafogo na Vila Capanema, às 19h, pela partida de volta da terceira fase da competição. Na ida, 1×0 para o time carioca.

A primeira etapa começou com as duas equipes se estudando e dois sistemas defensivos bem postados. Foi na troca de passes que o Paraná conseguiu chegar à área, mas sem criar chances efetivas de gol. O Operário usou de descidas pelos lados, e, aos 25 minutos, Douglas Coutinho bateu cruzado para defesa de Alisson. Na sequência, Tomás Bastos cobrou escanteio direto para o gol, mas o goleiro paranista afastou mais uma vez.

No segundo tempo, a partida ficou mais disputada, mas a criatividade ofensiva das duas equipes não foi suficiente. Bruno Gomes quase anotou um golaço, após acertar bela bicicleta dentro da área. A bola saiu raspando a meta de Rodrigo Viana. O Operário levou perigo com Schumacher, que recebeu sozinho na pequena área e cabeceou por cima da meta de Alisson na melhor chance do Fantasma.

Ficha técnica

Brasileirão – Série B

5ª rodada

23/8/2020

Paraná 0 x 0 Operário

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony, Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires (Marcelo), Andrey (Wandson) e Bruno Gomes (Guilherme Biteco).Técnico: Allan Aal.

Operário: Rodrigo Viana; Sávio, Rafael Bonfim, Reniê e Julinho (Fabiano); Jimenez, Marcelo, Tomas Bastos (Jardel) e Thomaz (Lucas Batatinha); Douglas Coutinho (Jean Carlo) e Schumacher (Hector Bustamante). Técnico: Gerson Gusmão.

Cartões amarelos: Andrey (PRC); Jimenez (OFEC).

Local: Vila Capanema

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Fabricio Lima Baseggio (RS)

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná apresenta nova camisa; veja valores

+ Paraná acerta a contratação de volante do futebol paulista

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?