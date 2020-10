O Paraná Clube não sabe o que é vencer há quatro partidas e precisa se reabilitar na Série B. São três empates e uma derrota nos últimos jogos, que fizeram o time perder posições e sair do G4. Neste sábado (10), o Tricolor vai a Maceió para enfrentar o CSA, pela 15ª rodada, e só o triunfo interessa.

Com 23 pontos a equipe está em sexto lugar na tabela, um ponto atrás da Ponte Preta, a quarta colocada. Se vencer, o time paranista retorna à zona de acesso, além de seguir no bolo na briga pela liderança.

Pela frente, no entanto, um adversário que esboça reação. Embora esteja na 12ª colocação, o CSA vem de quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

Retorno importante

O zagueiro Salazar retorna após desfalcar o Paraná por dois jogos. Caso comece entre os titulares, formará dupla com Hurtado. O técnico Allan Aal pode, também, improvisar Luan na função. A volta do jogador é essencial para o setor defensivo, que vem sofrendo constantes baixas, como a ausência de Fabrício e Roberto.

Na lateral-direita, Toninho fará seu segundo jogo com a camisa do Tricolor, uma vez que Paulo Henrique cumpre suspensão automática. Outra alteração pode ser no meio. Higor Meritão deve voltar entre os titulares na vaga de Karl.

Para o ataque, as opções do técnico, se quiser alterar as peças do setor, são Bruno Xavier na vaga de Gabriel Pires e Andrey no lugar de Marcelo. O centroavante Léo Castro deve seguir na posição.

Transmissão

O jogo entre CSA e Paraná terá transmissão no Sportv (exceto para Alagoas) e no Premiere. Você também pode conferir os detalhes da partida no Tempo Real da Tribuna!

Ficha técnica

Série B

15ª rodada

09/10/2020

CSA x PARANÁ

CSA

Matheus Mendes; Diego Renan, Cleberson, Luciano Castán e Rafinha; Geovane, Yago e Nadson; Rodrigo Pimpão, Andrigo e Paulo Sérgio.

Técnico: Mozart

Paraná

Alisson; Toninho, Salazar (Luan), Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas; Higor Meritão (Karl) e Renan Bressan; Gabriel Pires (Bruno Xavier), Marcelo (Andrey) e Léo Castro. Técnico: Allan Aal

Local: Estádio Rei Pelé (Maceió-AL)

Horário: 18h30

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Marcus Vinicius Gomes (MG) e Helen Aparecida Gonçalves Silva Araujo (MG)

