Depois de vencer seu primeiro jogo em casa na temporada, o Paraná vai brigar para “escalar” posições na tabela do Campeonato Paranaense e, para isso, vai encarar o próximo compromisso como um clássico. Atualmente, o Tricolor é o oitavo colocado com nove pontos na competição e enfrenta o PSTC, no sábado (22), às 17h, em Cornélio Procópio.

No último domingo (16), a equipe paranista bateu o Operário por 1×0, na Vila Capanema, em um jogo em que o meia Michel – emprestado pelo Cruzeiro – teve uma boa atuação – foi dele a assistência para o gol de Renan Bressan. O jogador, ainda que tenha somado quatro jogos pelo Paraná, fez sua primeira partida começando entre os titulares diante do Fantasma. Em entrevista coletiva realizada na terça-feira (18), no Ninho da Gralha, Michel disse que o time vai lutar para estar em uma crescente no Estadual.

“O foco é estar brigando lá em cima. A gente não pode pensar menos que estar entre os quatro, tem que batalhar para estar lá em cima”, destacou.

O PSTC é o lanterna da competição e tem apenas um ponto em sete jogos disputados. O único empate foi conquistado na última rodada, com o placar de 1×1 com o Cianorte. Ainda assim, Michel deixou claro que o Paraná vai entrar em campo para encarar o adversário da mesma forma como se fosse jogar diante de um grande rival.

“Vamos jogar com a mesma concentração como se a gente fosse jogar um clássico com Athletico ou Coritiba. Não muda nada, a gente tem que estar focado para chegar e fazer o que estamos treinando independente do time”, finalizou.

