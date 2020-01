Por conta das indefinições em seu time profissional, o Paraná Clube teve que convocar algumas revelações das categorias de base para a equipe de cima, que iniciou a pré-temporada nesta quinta-feira (2).

Com isso, o Tricolor terá um grupo ainda mais jovem para a disputa da Copinha 2020. A estreia do Paraná será nesta sexta-feira, às 19h15, contra o Nacional-AM, no Estádio Benitão, em Rio Claro.

Na sequência, o Tricolor terá pela frente o RB Brasil-SP, no dia 6 (segunda-feira), e o Velo Clube-SP, no dia 9 (quinta-feira).

As principais apostas do Paraná para a disputa da competição são o goleiro Gabriel, que já treinou com o elenco principal no ano passado, o meio-campo Kriguer, relacionado no profissional também em 2019, e o atacante Lucas Sene, apontado como grande referência do time comandado por Jorge Ferreira.

+ Mais do Tricolor:

+ É hoje! Confira os jogos da Copinha que começam nesta quinta-feira

+ Ouça e baixe o podcast De Letra especial de fim de ano